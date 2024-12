Himachal: 12 वर्षों की सेवा का मिला ईनाम, 184 जलरक्षकों के पंप अटैंडैंट बनने की अधिसूचना जारी

राज्य में पंचायतों के माध्यम से लगे जलरक्षक काफी लंबे अरसे से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेवाएं दे रहे हैं और जो जलरक्षक 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे 184 जलरक्षकों को पंप अटैंडैंट बनाया गया है।

शिमला (संतोष): राज्य में पंचायतों के माध्यम से लगे जलरक्षक काफी लंबे अरसे से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेवाएं दे रहे हैं और जो जलरक्षक 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे 184 जलरक्षकों को पंप अटैंडैंट बनाया गया है। जलरक्षकों से पंप अटैंडैंट बने 184 कर्मचारियों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

नोटिफिकेशन जारी होने पर जलरक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष रूपलाल उर्फ ज्वालू राम, उपाध्यक्ष बबलू वर्मा, टेकचंद, सुनील, रजनीश, सचिन, डोलम चंद, कोषाध्यक्ष हरिचंद, मीडिया प्रभारी पुष्पराज, मीना ठाकुर, बबलू, संगठन प्रभारी चुन्नीलाल, राजेंद्र, जिला प्रधान सन्नी, इकबाल, रिंकू भाटिया, राजेश व विनोद आदि ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि अभी भी जो जलरक्षक 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं और जितने भी जलरक्षक बचते हैं उन्हें एक साथ रैगुलर करने की अनुकंपा करें ताकि हिमाचल के जलरक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि अगला बैच उठते ही हिमाचल के समस्त जलरक्षक सरकार के पक्ष में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे, जिसमें हिमाचल के समस्त जलरक्षक भाग लेंगे।

