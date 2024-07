मतदान केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों द्वारा बड़े पोलिंग बूथ लगाने पर भाजपा, कांग्रेस व आजाद प्रत्याशी को नोटिस जारी

Edited By Vijay, Updated: 11 Jul, 2024 10:02 PM

नालागढ़ उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों द्वारा बड़े साइज के पोलिंग बूथ लगाने पर स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी।

बीबीएन (शेर सिंह): नालागढ़ उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों द्वारा बड़े साइज के पोलिंग बूथ लगाने पर स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी, जिस पर निर्वाचन अधिकारी नालागढ़ ने भाजपा, कांग्रेस सहित एक आजाद प्रत्याशी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को हुए उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हुआ। इस बारे में उन्होंने चुनाव अधिकारी को अवगत करवाया है कि ज्यादातर पार्टियां बड़े-बड़े बूथ लगाती हैं, जिनको बैनरों व पोस्टरों से सजाती हैं, जबकि नियम अनुसार 4.5 से 3.00 फुट का ही बूथ लगना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने 32 बूथों में से 31 बूथों पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखा है, जिनमें कांग्रेस प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी व एक आजाद प्रत्याशी के बूथों को निर्धारित साइज से बड़ा लगाया गया था।

उन्होंने बताया कि कुछ बूथों को 15-15 फुट तथा कुछ को 30-15 फुट का टैंट लगाकर बैनर, पोस्टर, 4 से ज्यादा कुर्सियां, 2 से ज्यादा टेबल आदि लगाया गया था और अंतिम मतदान तक खूब प्रचार-प्रसार हो रहा था, जोकि गलत है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल ने बताया कि स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा द्वारा शिकायत की गई है, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा, भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर व आजाद प्रत्याशी हरप्रीत सैनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और जवाब आने के बाद आगामी कार्रवाई होगी।

