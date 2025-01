Mandi: निहाल चंद शर्मा को फिर मिली भाजपा मंडी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी

भाजपा के संगठनात्मक जिला मंडी के जिलाध्यक्ष फिर से निहाल चंद शर्मा बनाए गए हैं। रविवार को मंडी सर्किट हाऊस में उनकी नियुक्ति की घोषणा चुनाव अधिकारी गगरेट से पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने की।

मंडी (रजनीश): भाजपा के संगठनात्मक जिला मंडी के जिलाध्यक्ष फिर से निहाल चंद शर्मा बनाए गए हैं। रविवार को मंडी सर्किट हाऊस में उनकी नियुक्ति की घोषणा चुनाव अधिकारी गगरेट से पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने की। इस अवसर पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए सभी मंडलाध्यक्षों का भी परिचय करवाया गया और उनका भी फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से जबकि विधायक अनिल शर्मा, इंद्र सिंह गांधी और पूर्ण चंद ठाकुर भी मौजूद रहे। निहाल चंद शर्मा ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रदेश और जिला संगठन के नेताओं का आभार जताया तथा कहा कि दूसरी बार मुझे जो दायित्व पार्टी ने सौंपा है, उस पर खरा उतरने और पार्टी को आगे ले जाने के लिए वे और ज्यादा मेहनत करेंगे।



मंडी जिले ने बनाए सबसे ज्यादा 1 लाख 23 हजार सदस्य : जयराम

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला आज संगठन पर्व में इसलिए बधाई का पात्र है कि सबसे ज्यादा 1 लाख 23 हजार सदस्य पार्टी ने यहां से बनाए हैं। पूरे प्रदेश में जहां 15 लाख से अधिक सदस्य बनाए गए, वहीं अकेले 5 विधानसभा क्षेत्र वाले संगठनात्मक जिला मंडी ने इतने सदस्य बनाकर शीर्ष पर जगह बनाई है। यही नहीं सबसे ज्यादा 2500 सक्रिय सदस्य भी मंडी जिले से बने हैं जिसके लिए मंडी के कार्यकर्त्ता बधाई के पात्र हैं। निहाल चंद शर्मा को दूसरी बार सेवा का मौका शायद इसलिए ही दिया है क्योंकि इन्हें काम करने के लिए पहले कार्यकाल में केवल डेढ़ वर्ष ही मिला और आपके सहयोग से इस अवधि में हमने बहुत मुश्किल चुनाव भी जीता। इन्होंने कहा कि अभी से कार्यकर्त्ता 2027 के चुनाव के लिए डट जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ें।

