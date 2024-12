Kullu: डीपीई नील ठाकुर राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के लिए मुख्य कोच नियुक्त

19 वर्ष से कम आयुवर्ग के बाल वर्ग के विद्यार्थियों की राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता 7 से 12 दिसम्बर तक भिवानी हरियाणा में आयोजित की जाएगी।

आनी (ब्यूरो): 19 वर्ष से कम आयुवर्ग के बाल वर्ग के विद्यार्थियों की राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता 7 से 12 दिसम्बर तक भिवानी हरियाणा में आयोजित की जाएगी। 1 से 5 दिसम्बर तक इस प्रतियोगिता के लिए जिला सोलन के राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नालागढ़ में कोचिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कोचिंग कैंप तथा राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए पीएम श्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में कार्यरत डीपीई नील ठाकुर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नील ठाकुर मूल रूप से आनी के छबोली गांव से संबंध रखते हैं।

इनका खेलकूद में हमेशा सराहनीय प्रदर्शन रहा है तथा इनके विद्यार्थी खंड स्तर पर लगातार ऑल राउंड बेस्ट की ट्रॉफी जीतने के साथ साथ जिला तथा राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। नील ठाकुर के शिष्य विवेक ने जहां गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया तो वहीं गौरव इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेगा। नील ठाकुर के इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के कबड्डी मुख्य कोच नियुक्त होने पर पीएम श्री विद्यालय आनी में खुशी की लहर है तथा नील ठाकुर को बधाई तथा शुभकामना संदेश दिए हैं । उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा अमर चन्द चौहान ने बधाई संदेश देते हुए नील ठाकुर को एक मेहनती तथा कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित शिक्षक कहा है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here