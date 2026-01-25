Sirmour: कांग्रेस सरकार ने महिलाओं से किया भद्दा मजाक : बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करने के उपरांत गुरु रविदास धर्मशाला में कार्यकर्त्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘मन की बात’ को सुना।

नाहन (आशु): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करने के उपरांत गुरु रविदास धर्मशाला में कार्यकर्त्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘मन की बात’ को सुना। बाद में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माताओं-बहनों व बेटियों के साथ मजाक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही हर बहन को 1500 रुपए दिए जाएंगे। आज चौथा वर्ष प्रारंभ हो गया है, लेकिन महिलाओं को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अब फिर कहा जा रहा है कि जिसको 1500 रुपए चाहिए वे हाथ उठाएं, फॉर्म भरें। यह महिलाओं के साथ भद्दा मजाक है। सरकार हर दिन नई घोषणा कर बेरोजगार युवाओं को ठग रही है।