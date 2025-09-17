Himachal: सांसद कंगना रनौत बाेलीं-हाईकमान जो भी काम सौंपेगा, मैं उसे करने में सक्षम

Edited By Vijay, Updated: 17 Sep, 2025 06:51 PM
पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से जो भी काम सौंपा जाएगा, मैं उसे पूर्ण रूप से करने में सक्षम हूं। उनके परिवार के लोग जानते हैं कि वह जो ठान लेती हैं, वह करके दिखाती हैं।
मंडी (रजनीश): पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से जो भी काम सौंपा जाएगा, मैं उसे पूर्ण रूप से करने में सक्षम हूं। उनके परिवार के लोग जानते हैं कि वह जो ठान लेती हैं, वह करके दिखाती हैं। ये बातें बुधवार को मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं बाॅलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं। हिमाचल प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पर सांसद कंगना ने कहा कि अब उन्हें समझ आ गया है कि राजनीति में समाजसेवा के अलावा और कुछ नहीं है।
हीन भावना से ग्रस्त कुछ लोग मेरे बारे जनता को भड़काने में लगे
आपदा में गैर-मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर कंगना ने कहा कि हिमाचल में हीन भावना से ग्रस्त कुछ लोग उनके बारे में जनता को भड़काने में लगे हैं, जबकि मैं दूसरी बार मंडी आई हूं और दिन-रात क्षेत्र के कामों में लगी हूं। उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों से मिली थीं और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिमाचल का दौरा किया। कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा से निपटने के लिए हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में 1500 करोड़ रुपए दिए, जबकि इससे पहले भी 1800 करोड़, 2200 करोड़ और 2300 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हर राज्य का अपना फंड होता है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार को केंद्र का आभार जताना चाहिए।
समय-समय पर दान करती हूं अपनी कमाई का हिस्सा
कंगना रनौत ने कहा कि मैंने बचपन में ही अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रामकिशन मिशन को दिया था और ईशा योगा सैंटर में लाखों पेड़ लगवाए थे। अब मैंने हिमाचल में भी एक मुहिम शुरू की है और चाहती हूं कि सभी लोग इसमें शामिल हों। उन्होंने कहा कि जब तक हर व्यक्ति इस मुहिम से नहीं जुड़ेगा, तब तक हिमाचल में पेड़ काटने की प्रथा नहीं रुकेगी। कंगना ने कहा कि वह कई एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रही हैं और समय-समय पर अपनी कमाई का हिस्सा दान करती हैं।
कंगना सहित 84 युवाओं ने किया रक्तदान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर आस्था अस्पताल चक्कर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया। जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने बताया कि शिविर में सांसद कंगना रनौत सहित 84 युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर विधायक इंद्र सिंह गांधी, दीपराज, भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य, नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट और पाल वर्मा सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।