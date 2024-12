Himachal: सांसद डाॅ. राजीव भारद्वाज ने लोकसभा में उठाया डल्हौजी-खजियार तक रेललाइन बिछाने का मुद्दा

चम्बा-कांगड़ा के सांसद डाॅ. राजीव भारद्वाज ने लोकसभा में चम्बा के खजियार और डल्हौजी को रेललाइन से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री व केंद्र सरकार से अगले बजट में रेललाइन के लिए विशेष आह्वान किया है।

चम्बा (रणवीर): चम्बा-कांगड़ा के सांसद डाॅ. राजीव भारद्वाज ने लोकसभा में चम्बा के खजियार और डल्हौजी को रेललाइन से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री व केंद्र सरकार से अगले बजट में रेललाइन के लिए विशेष आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जिला चम्बा की जनता द्वारा इस मांग को लेकर काफी दबाव बनाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चम्बा में चम्बा थाल व चम्बा रुमाल अपने स्तर पर काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे में रेललाइन का न होना पर्यटकों व लोगों को निराश कर रहा है।

डाॅ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि चम्बा वासी लंबे समय से जिले को रेललाइन से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार केंद्र व प्रदेश सरकार को कई संगठन पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पठानकोट से लेह तक रेल लाइन को स्वीकृति दी है। यह रेल लाइन अगर वाया चम्बा होकर बनाई जाती तो इससे चम्बा-लेह की दूरी कम पड़ेगी।

डाॅ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि डल्हौजी व बकलोह को रेल लाइन से जोड़ने की मांग रियासत काल से हो रही है। इसको लेकर कई बार योजनाएं भी बनीं, लेकिन इन योजनाओं को कभी सिरे नहीं चढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से बकलोह व डल्हौजी में छावनी बनी है, जो आज भी रेललाइन से अछूती है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में जहां पर भी अंग्रेजों द्वारा छावनी बनाई गई थी, उन छावनियों को रेललाइन से जोड़ दिया था। चम्बा से पठानकोट की दूरी करीब 120 किलोमीटर है, जिसको वाहनों के जरिए तय करने में करीब साढ़े 3 से 4 घंटे का समय लगता है। उन्होंने कहा कि अगर चम्बा तक रेल लाइन पहुंच जाती है तो यही दूरी एक घंटे में तय की जा सकेगी, ऐसे में चम्बा के लिए रेल लाइन काफी फायदेमंद साबित होगी।

