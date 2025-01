Shimla: रामपुर में पैसे डबल करने का झांसा देकर 12 से अधिक लोगों के साथ ठगी

शिमला जिला के उपमंडल रामपुर में ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पैसों को डबल करने के चक्कर में करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने....

रामपुर बुशहर (नोगल): शिमला जिला के उपमंडल रामपुर में ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पैसों को डबल करने के चक्कर में करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने एक कंपनी में अपना पैसा जमा करवा दिया। इस कंपनी में रामपुर व निरमंड के युवा कार्य करते हैं। इन्होंने अलग-अलग लोगों से इस कंपनी में पैसे निवेश करने को कहा। लोगों ने भी पैसा डबल करने के चक्कर में इस कंपनी में निवेश कर दिया। जब लोगों को अपनी मेहनत का पैसा वापस नहीं मिला तो अब ये लोग पुलिस की शरण में आ गए हैं। पुलिस ने दोनों युवाओं के खिलाफ आईपीएस की धारा 420, 406, 506 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस में दी गई शिकायत में प्रभात, नरेश चंदेल, पंकज ठाकुर, देवेंद्र सिंह, रीना नेगी, वसीम खान, लीला पाकला, कुंदन मोई, बबीता धीमान, रंजनी बंसल, राजेश ने कहा कि उन्हें अलग-अलग ढंग से इस जाल में फंसाया गया है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति का पैसा इस कंपनी में फंसा है, उसके जरिए अन्य लोगों से भी पैसा ये बोल कर लिया गया कि वे पूरे पैसे चुकता कर देंगे, लेकिन अब दोनों ही इन सभी के संपर्क में नहीं हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में संलिप्त महिला ने बहला-फुसलाकर ऐसी महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इसमें लगा दी। इन लोगों ने पैसा दोगुना करने के चक्कर में अपने करोड़ों रुपए जमा कर दिए हैं। डीएसपी रामपुर नरेश कुमार ने बताया कि ठगी का एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इस मामले में हर पहलू की गहनता से छानबीन कर रही है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here