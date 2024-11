Una: गगरेट की 5 सड़कों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 50 लाख रुपए जारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा क्षेत्र गगरेट की 5 सड़कों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 50 लाख रुपए जारी किए हैं।

गगरेट (बृज): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा क्षेत्र गगरेट की 5 सड़कों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 50 लाख रुपए जारी किए हैं। इससे पहले भी प्रदेश सरकार विधानसभा क्षेत्र गगरेट के लिए मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 145 लाख रुपए जारी कर चुकी है और अब विधायक राकेश कालिया की विशेष संस्तुति पर मुख्यमंत्री ने राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग के दौलतपुर चौक मंडल को पहले ही 145 लाख रुपए जारी कर चुकी है, लेकिन विधायक राकेश कालिया ने ग्राम पंचायत अंदौरा लोअर की आबादी लोहारां, डढवाल व अन्य आबादियों के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने को 10 लाख रुपए, जबकि गांव हरवाल में शहीद सतीश कुमार के घर तक पक्का रास्ता बनाने के लिए 10 लाख रुपए, ग्राम पंचायत कलरूही में चौधरी व एससी आबादी को जाने वाले रास्ते के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, अमलैहड़ हरिजन बस्ती के लिए 10 लाख रुपए व संघनई काला मार्ग पर शिव कुमार के घर तक रास्ता निर्माण के लिए 10 लाख रुपए जारी करने की मांग की थी।

खास बात यह है कि यह धनराशि इसी वित्त वर्ष में खर्च की जाएगी। यानी मार्च के अंत तक इन 5 गांवों की कई आबादियां पक्की सड़क सुविधा से तो जुड़ेंगी ही, बल्कि हरवाल में शहीद सतीश कुमार के घर तक पक्का रास्ता बनने से शहीद को भी असली सम्मान मिलेगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरगोविंद सिंह कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत पहले 145 लाख रुपए का बजट मिला था और अब प्रदेश सरकार ने 5 मार्गों के लिए 50 लाख रुपए का बजट जारी किया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here