"खनन माफिया को मिल रहा संरक्षण", विधायक सतपाल सत्ती ने पुलिस प्रशासन पर लगाए आरोप

21 Jul, 2024

ऊना (सुरेन्द्र): ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने रविवार यहां जारी प्रैस विज्ञप्ति में पुलिस प्रशासन पर जिला वासियों की जानमाल की सुरक्षा करने में पूरी तरह असफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिन-रात लोग चोरों के निशाने पर हैं और पुलिस के आला अधिकारी अपने एसी कमरों से निकलकर लोगों की सुध लेने को भी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। जिला में प्रशासन और पुलिस की हालत केवल कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और नेताओं के इशारों पर नाचने जैसी हो गई है। प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी केवल मात्र कांग्रेस नेताओं के पाले हुए माफिया को संरक्षण देने में लगे हैं।

शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत मलाहत में आधी रात को हुई लाखों रुपए की चोरी का मामला पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। विधायक ने कहा कि सभी लोग जानते हैं जिला के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर साप्ताहिक या मासिक मेलों में बाहरी राज्यों के श्रद्धालु और श्रद्धालुओं के रूप में अपराधी बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं लेकिन पुलिस अधिकारियों के पास इन अपराधियों से निपटने के लिए कोई कारगर योजना नहीं है। कानून के रखवाले कहलाने वाले यह अधिकारी केवल खनन माफिया को संरक्षण देने में व्यस्त हैं। यह अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर केवल मात्र खनन माफिया के रेत और बजरी से लदे वाहनों को हिमाचल प्रदेश से बाहर पहुंचाने की योजनाएं बनाने में मगन हैं।

दूसरी तरफ जिला भर में कानून व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा निकल चुका है। विधायक ने कहा कि अधिकारियों को कांग्रेस नेताओं की चाटुकारिता छोड़कर अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन अधिकारी किस तरह से माफिया को संरक्षण दे रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। समय आने पर ऐसे अधिकारियों को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय देर रात कष्ट करने वाली पुलिस टीमों को केवल मात्र खनन माफिया के एस्कॉर्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है।

