  • Himachal: शादी के जश्न में मचा हड़कंप, हर्ष फायरिंग के दाैरान नाबालिग लड़की को लगी गोली

Edited By Vijay, Updated: 25 Jan, 2026 06:32 PM

minor girl shot during air firing

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अंतर्गत आते नालागढ़ के बोदला गांव में एक विवाह समारोह के दौरान लापरवाही का खौफनाक मंजर सामने आया है।

नालागढ़/सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अंतर्गत आते नालागढ़ के बोदला गांव में एक विवाह समारोह के दौरान लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। यहां जागो उत्सव के दौरान हुई हर्ष फायरिंग ने एक नाबालिग युवती को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार बोदला गांव में 24 जनवरी को एक विवाह समारोह और जागो उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। नाच-गाने और जश्न के माहौल के बीच गांव के ही निवासी बलवीर सिंह पुत्र करम चंद ने अपनी पिस्टल से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलते ही समारोह में अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान एक गोली वहां मौजूद नाबालिग युवती प्रभजोत कौर की टांग में जा लगी। लहूलुहान हालत में लड़की को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बलवीर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 115(2) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार लाइसैंसी था या अवैध। वहीं पुलिस समारोह के आयोजकों से भी पूछताछ कर रही है कि सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कैसे हुई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उत्सवों में हथियारों का प्रदर्शन और हवाई फायरिंग न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि यह किसी की जान के लिए घातक साबित हो सकती है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
 

