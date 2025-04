Hamirpur: जाहू में शोभायात्रा और झंडा रस्म के साथ 7 दिवसीय मेवा उत्सव का आगाज, मंत्री राजेश धर्माणी रहे मुख्यातिथि

Edited By Vijay, Updated: 25 Apr, 2025 12:00 AM

जाहू (राघव कपिल): जाहू का 7 दिवसीय मेवा उत्सव-2025 वीरवार को आरंभ हो गया। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने पंचायत कार्यालय जाहू से मेला मैदान तक आयोजित शोभायात्रा में भाग लिया और झंडा रस्म के साथ उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने मेला मैदान में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों के प्रदर्शनी स्टालों का भी उद्घाटन एवं अवलोकन किया। मंत्री राजेश धर्माणी ने इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को मेवा उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि कभी जाहू के मेले में बहुत बड़ी पशु मंडी लगती थी, लेकिन अब इस मेले का स्वरूप बदल चुका है। विधायक सुरेश कुमार और आयोजन समिति ने इस उत्सव को अब नया स्वरूप देकर बहुत ही सराहनीय पहल की है।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुरेश कुमार, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कड़ोहता, भोरंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बन्याल, पूर्व अध्यक्ष राजीव मैहर, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक मंडल सदस्य रोशन लाल शर्मा, जाहू पंचायत के कांग्रेस अध्यक्ष राजन कपिल, एसडीएम शशिपाल शर्मा, डीएसपी लालमन शर्मा सहित अन्य अधिकारी, मेला कमेटी अध्यक्ष एवं स्थानीय पंचायत प्रधान अनुराधा शर्मा, पंचायत उपप्रधान चमन लाल और अन्य गण्यमान्य लोग भी उपस्थित थे। इसके बाद राजेश धर्माणी शाम को मेवा उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में भी मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे।

