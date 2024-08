Himachal: राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान, मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कह डाली ये बड़ी बात

Edited By Vijay, Updated: 31 Jul, 2024 03:44 PM

हिमाचल डैस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए चक्रव्यूह वाले बयान के बाद घमासान मच गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद और एक्ट्रैस कंगना रनौत ने राहुल गांधी के संसद में दिए बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें अपना ड्रग्स टैस्ट कराना चाहिए। कंगना के अनुसार राहुल गांधी जिस तरह की बदहवास बातें संसद में करते हैं कि उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वह या तो शराब या ड्रग्स का सेवन करते हैं।



बता दें कि संसद में राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि 21वीं सदी में एक नया 'चक्रव्यूह' तैयार किया गया है, जो कमल के फूल के रूप में प्रतीकित होता है। उन्होंने इस 'चक्रव्यूह' को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी सहयोगियों से जोड़ा। कंगना ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद में अपमानजनक और अशिष्ट बातें कर रहे हैं, जो लोकतंत्र और संविधान के प्रति उनके सम्मान की कमी को दर्शाता है।



