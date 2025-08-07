Main Menu

मंडी-कुल्लू NH बंद: वैकल्पिक मार्ग भी अवरुद्ध, यात्री परेशान

07 Aug, 2025

मंडी (रजनीश)। मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर दवाड़ा और झलोगी के पास हुए भारी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने में लगभग 6-7 घंटे का समय लग सकता है। बशर्ते आगे कोई और भूस्खलन न हो। यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग कटौला-कमांद सड़क भी कनोह के पास अवरुद्ध हो गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। इस बाईपास मार्ग को हल्के वाहनों के लिए लगभग 2 घंटे में बहाल किए जाने का अनुमान है।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करने से पहले यातायात अपडेट की जांच कर लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने से बचें जब तक कि वे पूरी तरह से साफ न हो जाएं।

