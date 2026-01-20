Mandi: विद्युत तारों में शार्ट सर्किट से लगी मकान में आग, 6 कमरे राख

करसोग उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव बदहेला में सोमवार रात एक स्लेटपोश मकान में आग लगने से 6 कमरे राख हो गए हैं। मकान बदहेला निवासी राम सिंह पुत्र सूरत राम का था।

मंडी (रजनीश): करसोग उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव बदहेला में सोमवार रात एक स्लेटपोश मकान में आग लगने से 6 कमरे राख हो गए हैं। मकान बदहेला निवासी राम सिंह पुत्र सूरत राम का था। मंगलवार को पुलिस थाना करसोग से उपनिरीक्षक मदन सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि मकान की ऊपरी मंजिल की छत के पास से गुजर रही विद्युत तारों में शार्ट सर्किट हुआ था। मकान स्लेटपोश था और छत में लकड़ी का अधिक प्रयोग होने के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते मकान के 6 कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में किसी प्रकार का जानी नुक्सान नहीं हुआ है, लेकिन सारा सामान जलकर राख हो गया है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया है।