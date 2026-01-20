Main Menu

  • Kullu: मनाली में विंटर कार्निवाल का आगाज, मुख्यमंत्री सुक्खू ने सांस्कृतिक झांकियों को दिखाई हरी झंडी

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 05:19 PM

manali winter carnival

पर्यटन नगरी मनाली में मंगलवार को 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिधि गृह से सांस्कृतिक झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मनाली (सोनू): पर्यटन नगरी मनाली में मंगलवार को 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिधि गृह से सांस्कृतिक झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मालरोड तक निकाली गई इस शोभायात्रा में 300 महिला मंडलों और विभिन्न राज्यों के 18 सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। हिमाचल की ठेठ पहाड़ी संस्कृति और सामाजिक जागरूकता का संदेश देती इन झांकियों को देखने के लिए मालरोड पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपने कैमरों में इन पलों को कैद करते और रील बनाते नजर आए।

PunjabKesari

महानाटी और विंटर क्वीन प्रतियोगिताएं होंगी खास आकर्षण
यह कार्निवाल 24 जनवरी तक चलेगा, जिसमें पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कई रंगाारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्निवाल के मुख्य आकर्षणों में 21 और 23 जनवरी को आयोजित होने वाली 'महानाटी' शामिल है। इसके अलावा विंटर क्वीन, वॉयस ऑफ कार्निवाल, फिल्म डांस, लोकनृत्य प्रतियोगिताएं, फैशन शो और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने तालियां बजाकर कलाकारों और महिला मंडलों का हौसला बढ़ाया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

संस्कृति और परंपरा के रंगों से सजी झांकियां
इस वर्ष कार्निवाल की झांकियां हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक रीति-रिवाजों और प्राकृतिक संरक्षण पर केंद्रित रहीं। झांकियों में महिलाओं ने मलाणा की वेशभूषा, हिमाचली पकवान, कुल्लवी नाटी, बसंत पंचमी, होली और शिवरात्रि उत्सव के साथ-साथ स्थानीय जीवनशैली को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। इसके साथ ही 'बेटी है अनमोल', घरेलू हिंसा, स्वच्छता और पर्यावरण जैसे गंभीर विषयों पर सामाजिक संदेश भी दिए गए। बनोगी सांस्कृतिक दल द्वारा पुरानी परंपरा के अनुसार निकाली गई बारात और पंजाबी भांगड़ा ने दर्शकों का विशेष ध्यान खींचा।

PunjabKesari

