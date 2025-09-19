Kullu: मनाली व लाहौल घाटी की ऊंची चोटियों में गिरे बर्फ के फाहे

मनाली सहित लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों में शुक्रवार को हिमपात हुआ जबकि घाटी में दिनभर रुक-रुक कर बारिश का क्रम जारी रहा। चोटियों पर हल्का ताजा हिमपात होने से ठंड बढ़ गई है।

मनाली (सोनू): मनाली सहित लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों में शुक्रवार को हिमपात हुआ जबकि घाटी में दिनभर रुक-रुक कर बारिश का क्रम जारी रहा। चोटियों पर हल्का ताजा हिमपात होने से ठंड बढ़ गई है। हालांकि लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन मौसम के तेवर ऐसे ही रहे तो आवाजाही प्रभावित हो सकती है।

दूसरी ओर जांस्कर को लाहौल से जोड़ने वाले शिंकुला दर्रे में भी हिमपात हो रहा है। इन दिनों लेह-लद्दाख की ओर से पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। सरचू में लगे अस्थायी ढाबे राहगीरों का सहारा बने हुए हैं। वाहन चालक मोहन लाल व रिग्जिन हायरपा ने बताया कि रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा, लाचुंग-ला व तंगलाग-ला में बर्फ के फाहे गिरे हैं लेकिन आवाजाही सुचारू है। लाहौल-स्पीति की एसपी शिवानी मेहला ने बताया कि सभी दर्रे यातायात के लिए बहाल हैं।