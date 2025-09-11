Main Menu

मंडी में 16 सितम्बर को स्थानीय अवकाश घोषित, मनाया जाएगा ये पारम्परिक उत्सव

11 Sep, 2025

मंडी जिला में 16 सितम्बर, मंगलवार को पारंपरिक सैर (सायर) उत्सव के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा।

मंडी, (रजनीश)। मंडी जिला में 16 सितम्बर, मंगलवार को पारंपरिक सैर (सायर) उत्सव के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश मंडी जिला के सभी उपमंडलों सदर मंडी, बल्ह, गोहर, थुनाग, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, बालीचौकी, पधर, सरकाघाट, कोटली, करसोग तथा धर्मपुर में रहेगा। इस संबंध में आदेश उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

सैर उत्सव पर जिला में पहले भी स्थानीय अवकाश होता रहा है और इस परंपरा को बनाए रखते हुए इस बार भी 16 सितम्बर को अवकाश रहेगा। सैर उत्सव मंडी की लोक संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है, जिसे लोग पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाते हैं। स्थानीय अवकाश के चलते लोग इस पर्व में पूर्ण रूप से भाग ले सकेंगे। यह पर्व मेल-जोल और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विख्यात है और पीढ़ियों से समाज को जोड़ने का कार्य करता आ रहा है।

