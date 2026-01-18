नूरपुर में तेंदुए का तांडव: जानवरों को बनाया शिकार

बरंडा बैल्ट में गत दो सप्ताह से एक तेंदुए ने दशहत फैला डाली है। जानकारी अनुसार इस तेंदुए ने घात लगाकर कुछ पशुओं को भी अपना निशाना बनाया है जिससे कुछ लावारिस कुत्तों की मौत हुई है।

नूरपुर, (राकेश): बरंडा बैल्ट में गत दो सप्ताह से एक तेंदुए ने दशहत फैला डाली है। जानकारी अनुसार इस तेंदुए ने घात लगाकर कुछ पशुओं को भी अपना निशाना बनाया है जिससे कुछ लावारिस कुत्तों की मौत हुई है। इस तेंदुए की कुछ लोगों ने तस्वीरें और वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाले हैं। लोगों को इस बारे सुरक्षित रहने के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

गत दिनों इस तेंदुए ने रमेश जरियाल निवासी बरंडा और अशोक मनकोटिया निवासी कुट्ट की पालतू बछड़ी को अपना शिकार बना कर दो गौवंश को निशाना बना डाला। स्थानीय वासी नितिन ने कड़ी मशक्क्त से अपने मवेशियों को इसके हमले से अपने पशुओं को बचाया। लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की है कि इससे पहले कोई बड़ी दुर्घटना को यह खूंखार जानवर अंजाम न दे डाले इससे पहले इसे पकड़ कर उचित स्थान पर भेजा जाए।

लोगों रमेश जरियाल और अशोक मनकोटिया के गौवंश को भी इस तेंदुए ने निशाना बना डाला है। बरंडा पंचायत प्रधान संजीव जरियाल ने कहा कि इस बारे संबंधित विभाग व प्रशासन को अवगत करवाया गया है कि शीघ्र समुचित कदम उठाए जाएं। वहीं रेज आफिसर भदरोआ जगजीत चावला ने कहा कि क्षेत्र में तेंदुए की हो रही गतिविधियों की जानकारी दी है। इस संबंध में विभाग ने सर्च टीम का गठन कर दिया है ताकि इसे गिरफ्त में लिया जा सके। लोगों से आग्रह है कि वह जंगल से दूर रहे हैं।