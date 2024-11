Chamba: भटियात की कई पंचायतों में तेंदुए की दहशत, दर्जनों पालतू जानवरों को बना चुका है शिकार

भटियात क्षेत्र की कई पंचायतों में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। तेंदुआ कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी से लोग खौफजदा हैं। पिछले डेढ़ महीने में अनेकों जगह तेंदुए को देखा गया है।

सिहुंता (सुभाष): भटियात क्षेत्र की कई पंचायतों में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। तेंदुआ कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी से लोग खौफजदा हैं। पिछले डेढ़ महीने में अनेकों जगह तेंदुए को देखा गया है। तेंदुआ समोट पंचायत के चियूल गांव के निवासी मदन लाल की 1 बकरी, महाला निवासी संजय कुमार की अब तक 6 बकरियों सहित 1 पालतू कुत्ते का शिकार कर चुका है। इसके साथ डुग निवासी धोधा राम की 1 बकरी, बलदेव सिंह निवासी हार की 3 बकरियों तथा डुखर निवासी सुरजीत सिंह, रघुनाथ व तरबीज सिंह के पालतू कुत्तों को अपना निवाला बनाया है। इसी गांव के पास तेंदुए ने एक गाय पर भी हमला किया, लेकिन गाय अपनी जान बचाने में कामयाब रही। इसके अलावा कामला पंचायत डोरंडा में 3 पालतू कुत्तों, जोलना पंचायत के छकड में 3 बकरियों को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है।

इस खूंखार जंगली जानवर के डर से लोग अब अकेले बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं। यहां तक कि बड़े लोग भी रात के समय बाहर निकलने से डरने लगे हैं। यह तेंदुआ कई बार इन गांवों के आसपास आबादी वाले क्षेत्रों में चहलकदमी करता पाया गया है। लोगों ने वन विभाग से इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ कर चिड़ियाघर भेजने की मांग की है। वार्ड मैंबर डुग जोगिंद्र सिंह ने बताया कि 1100 नंबर पर शिकायत की है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है।

समोट पंचायत के उपप्रधान कुलदीप जरयाल ने सरकार व वन विभाग से इलाके में इस तेंदुए से बनी दहशत से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पशु पालक तो काफी नुक्सान उठा चुके हैं तथा भय के साथ अपने पशुओं की सुरक्षा भी रात में करने को मजबूर हैं। वहीं अब लोगों को रात के समय में चलने सहित दोपहिया वाहन से आवागमन करने में भी डर सताने लगा है। उधर, डीएफओ डल्हौजी रजनीश महाजन ने बताया कि इस बारे जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्टाफ को जन जागरूकता के साथ बचाव बारे टिप्स देने के निर्देश जारी किए जाएंगे तथा अन्य प्रकार की उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

