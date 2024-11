Himachal: हर दिन एक नए झूठ के सहारे आगे बढ़ रहे हैं सुक्खू : जयराम ठाकुर

प्रदेश के वर्तमान आर्थिक हालात सबके सामने हैं। बिना केंद्र सरकार के सहयोग से न ही कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है और न ही पैंशनधारिकों को पैंशन।

सुंदरनगर (सोनी): प्रदेश के वर्तमान आर्थिक हालात सबके सामने हैं। बिना केंद्र सरकार के सहयोग से न ही कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है और न ही पैंशनधारिकों को पैंशन। यह बात सोमवार को सुंदरनगर में भाजपा सदस्यता संगठनात्मक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में राजस्व अर्जित करने के विकल्पों को भी सुदृढ़ नहीं कर रही है।

सीएम कहते हैं कि 2027 में हिमाचल पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा, मगर सीएम सुक्खू यह नहीं बता रहे हैं कि यह लक्ष्य हासिल कैसे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने क्षमता से ज्यादा ऋण लेने के मॉडल पर आगे बढ़ रही है। हर महीने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज लेना सुक्खू सरकार की रूटीन है।

ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदेश सरकार ऐसा क्या कर रही है, जिससे कि अगले 3 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार झूठ बोलकर दिन काट रही है। आज प्रदेश के विकास की गति पूरी तरह से रुक गई है। सरकार एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य नहीं कर रही है।

