Himachal: चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर 9 मील के पास लैंडस्लाइड, 8 घंटे बाद यातायात बहाल

पंडोह (विशाल): चंडीगढ़-मनाली नैशनल हाईवे पर 9 मील के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद यातायात लगभग 8 घंटों के बाद फिर से शुरू हुआ। हालांकि फिलहाल यह हाईवे एकतरफा ही खुला है। मंडी से पंडोह के बीच स्थित इस क्षेत्र में बीती रात करीब 3 बजे भारी मलबा गिरने से हाईवे बंद हो गया था। मलबे की चपेट में एक ट्रक और जीप भी आ गए, लेकिन दोनों वाहनों के ड्राइवर समय रहते भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। हाईवे बंद होने के कारण पंडोह और मंडी की ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया था, जिसमें कई लोग फंसे हुए थे। पंडोह के पास आर्मी ट्रांजिट कैंप और मंडी शहर के बिंद्रावणी में सभी ट्रैफिक को रोक दिया गया था। एएसपी मंडी, सागर चंद्र ने बताया कि हाईवे रात 3 बजे से बंद था, जिसे आज सुबह करीब 10:30 बजे पूरी तरह से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और उनकी निगरानी में वाहनों को गुजारा जा रहा है।



केएमसी कंपनी और एनएचएआई के खिलाफ लोगों में आक्रोश

लोगों में अब केएमसी कंपनी और एनएचएआई के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि केएमसी कंपनी और एनएचएआई यहां पर सही ढंग से हाईवे की देखरेख नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल हुई बरसात के दौरान जो मलबा गिरा हुआ था उसे सालभर उठाने की कोई जहमत नहीं दिखाई गइ। जब इस बार बरसात का मौसम शुरू हुआ तो उस वक्त उस गिरे हुए मलबे के साथ छेड़छाड़ शुरू की गई। इससे यही जाहिर हो रहा है कि कंपनी प्रबंधन लोगों को जानबूझकर परेशानियों में डालने का काम कर रहा है और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से इस ओर कड़ा संज्ञान लेने की मांग उठाई है।

