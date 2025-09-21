Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शोक में डूबा कुल्लू! बास्केटबॉल खिलाड़ी की हुई दर्दनाक मौत, ब्यास नदी में गिरी स्कूटी

शोक में डूबा कुल्लू! बास्केटबॉल खिलाड़ी की हुई दर्दनाक मौत, ब्यास नदी में गिरी स्कूटी

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Sep, 2025 11:33 AM

kullu mourns the tragic death of a basketball player

कुल्लू जिले में एक दुखद सड़क हादसे में एक प्रतिभाशाली युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी राहुल की मौत हो गई। यह हादसा पतलीकूहल थाना क्षेत्र के डोहलुनाला के पास हुआ, जहाँ राहुल की स्कूटी अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरी। 21 वर्षीय राहुल अपनी स्कूटी (HP 34...

हिमाचल डेस्क। कुल्लू जिले में एक दुखद सड़क हादसे में एक प्रतिभाशाली युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी राहुल की मौत हो गई। यह हादसा पतलीकूहल थाना क्षेत्र के डोहलुनाला के पास हुआ, जहाँ राहुल की स्कूटी अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरी।

21 वर्षीय राहुल अपनी स्कूटी (HP 34 F 0379) पर सवार होकर कटराईं स्थित अपने घर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूटी काफी तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर चालक का नियंत्रण खो गया, जिससे स्कूटी सीधे सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। जबकि राहुल का शव सड़क पर एक चट्टान पर पड़ा हुआ मिला।

घटना की सूचना मिलते ही पतलीकूहल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल राहुल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतलीकूहल पहुँचाया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

डीएसपी मनाली, केडी शर्मा ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही का परिणाम प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है।

और ये भी पढ़े

राहुल की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। वह न केवल एक होनहार बास्केटबॉल खिलाड़ी था बल्कि अपने व्यवहार के लिए भी जाना जाता था। जिला बास्केटबॉल संघ ने राहुल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। संघ के प्रधान संजय, महासचिव अंकुर और अन्य सदस्यों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि राहुल का असमय जाना बास्केटबॉल समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का वादा किया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!