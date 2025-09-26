Kullu: डीसी ने किया ईवीएम एवं वीवी पैट भंडारण कक्ष का निरीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वैरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया।

केलांग (ब्यूरो): जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वैरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया। डीसी ने मशीनों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, अग्निशमन उपकरणों और लॉगबुक संधारण जैसी व्यवस्थाओं की विस्तार से जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।

तहसीलदार निर्वाचन पवन कुमार ने व्यवस्थाओं से जुड़ी तकनीकी जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सभी ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की सीलिंग और भंडारण नियमों के अनुरूप की गई है तथा परिसर में किसी भी अनधिकृत पहुंच पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर एसडीएम केलांग कल्याणी तिवाना विशेष रूप से उपस्थित रहीं।