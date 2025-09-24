Solan: शेर पैनल ने जीता केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली कर्मचारी संघ चुनाव

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कर्मचारी संघ चुनावों का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें शेर पैनल ने सभी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है।

कसौली (जितेंद्र): केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कर्मचारी संघ चुनावों का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें शेर पैनल ने सभी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। शेर पैनल के प्रधान जितेंद्र ने सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया व शेर पैनल की ओर से यह आश्वासन भी दिलाया‌ कि हम सीआरआई कसौली के चौमुखी विकास के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे, जिसके लिए यह संस्थान विश्व विख्यात है। शिरा और वैक्सीनेशन निर्माण के उन कार्यों को और प्रखरता से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों के हितों को लेकर भी प्रखरता से प्रशासन के आगे कर्मचारियों की सारी बातों को रखेंगे‌।

इन चुनावों में सभी 5 सीटों पर शेर पैनल ने जीत दर्ज की। प्रधान पद के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार को 178 वोट मिले और हारने वाले प्रत्याशी रविकांत को 146 वोट मिले। इनके अलावा उपप्रधान दिलबाग को 192 और हारने वाले प्रत्याशी नरेंद्र कुमार को 132 मिले और सैक्रेटरी अजीत पाल को 175 व हारने वाले रणधीर सिंह को 147 वोट मिले, ज्वाइंट सैक्रेटरी अंकित पाल को 183 व हारने वाले नवीन कुमार को 139 वोट मिले और कोषाध्यक्ष के पद के लिए रमन कुमार को 186 व हारने वाले शिव नारायण अत्री को 119 वोट प्राप्त हुए।