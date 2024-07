दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले विधायक दीपराज, तत्तापानी-करसोग सड़क को NH बनाने के सौंपे दस्तावेज

Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2024 06:35 PM

करसोग (धर्मवीर गौतम): करसोग के विधायक दीपराज ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने करसोग को नैशनल हाईवे से जोड़ने को लेकर अपनी बात रखते हुए तत्तापानी से करसोग सड़क को एनएच बनाए जाने के सम्बन्ध में केंद्रीय मंत्री को सड़क से संबंधित डीपीआर सौंपी। करसोग को एनएच से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा हामी भरी गई है। विधायक के अनुसार बहुत जल्द करसोग को एनएच की सौगात मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा चुनावों में किया था ये वायदा

बताते चलें कि लोकसभा चुनावों के दौरान मंडी से भाजपा प्रत्याशी रहीं कंगना रणौत के पक्ष में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा करसोग में जनसभा के दौरान करसोग को 4 नैशनल हाईवे से जोड़ने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि यदि मंडी से कंगना रणौत जीतती हैं और करसोग से कंगना को लीड मिलती है तो वह करसोग एक नहीं 4 एनएच यानी नैशनल हाईवे से जोड़ने का कार्य करंगे। इस वायदे के चलते करसोग विधानसभा से कंगना रणौत के पक्ष में लगभग 6 हजार मतों की बढ़त मिली थी। अब देखने वाला विषय होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने वायदे को कितनी जल्दी पूरा करते हैं।

वायदों को पूरा करने के लिए विधायक ने दिल्ली में डाला डेरा

लोकसभा चुनावों के दौरान करसोग की जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के इरादे से करसोग के विधायक दीपराज ने इन दिनों दिल्ली में डेरा डाल रखा है। इस दौरान वह केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर उन वायदों को पूरा करने में लगे हैं। यह पहला मौका है कि जब कोई करसोग का विधायक केंद्र में करसोग के विकास के मुद्दों को रख रहा है। विधायक ने बताया कि बहुत जल्द करसोग को नैशनल हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। इस संबंध में जरूरी दस्तावेज केंद्रीय मंत्री को सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति को लेकर आश्वासन दिया है। दीपराज ने कहा कि करसोग के नैशनल हाईवे के साथ जुड़ने से करसोग की आर्थिकी मजबूत होगी और शिमला का सफर कम होगा, जिससे समय की भी बचत होगी।

