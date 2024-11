Mandi: कोठी गैहरी की बेटी करिश्मा ठाकुर सेना में बनी लैफ्टिनैंट, क्षेत्र में खुशी की लहर

मंडी जिले के रिवालसर स्थित कोठी गैहरी गांव की बेटी करिश्मा ठाकुर ने सेना में लैफ्टिनैंट बनकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। एक किसान परिवार में जन्मी करिश्मा ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यह उपलब्धि हासिल की है।

करिश्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोठी गैहरी सरकारी विद्यालय से 12वीं तक की, उसके बाद स्नातक की पढ़ाई वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी से की। वर्तमान में वह परास्नातक की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। करिश्मा का सेना में लैफ्टिनैट बनने का सपना एनसीसी के माध्यम से पूरा हुआ और अब दिसम्बर में उसका ऑफिसर प्रशिक्षण चेन्नई अकादमी में होने जा रहा है।

करिश्मा के सेना में लैफ्टिनैंट बनने पर परिजनों ने गर्व और खुशी का इजहार किया, वहीं क्षेत्रवासियों ने भी करिश्मा की इस सफलता पर खुशी जताई है। करिश्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है। वहीं युवाओं को प्रेरणा देते हुए करिश्मा ने कहा कि कठिन मेहनत और समर्पण से किसी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

