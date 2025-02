Chamba: जल शक्ति विभाग ने घोषित किया पैरा पंप ऑप्रेटर, फिटर व मल्टी पर्पस वर्कर्ज का परिणाम, 40 युवाओं को मिली नौकरी

जल शक्ति विभाग ने पैरा पंप ऑप्रेटर, फिटर व मल्टी पर्पस वर्कर्ज का परिणाम घोषित कर दिया गया। तीनों पदों पर कुल 40 युवाओं को नौकरी मिली है। इसकी सूची जारी कर दी गई है।

चम्बा (रणवीर): जल शक्ति विभाग ने पैरा पंप ऑप्रेटर, फिटर व मल्टी पर्पस वर्कर्ज का परिणाम घोषित कर दिया गया। तीनों पदों पर कुल 40 युवाओं को नौकरी मिली है। इसकी सूची जारी कर दी गई है। विभाग के आदेशों के बाद ही ये तय स्थानों पर सेवाएं शुरू करेंगे। विभाग के कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड में परिणाम को लगा दिया गया है। वहीं चयनित किए गए अभ्यर्थियों को भी सूचना दी गई है। जल शक्ति विभाग चम्बा के अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि उक्त अभ्यर्थी बीते काफी समय से नौकरी के लिए आवेदन के बाद परिणाम निकलने का इंतजार कर रहे थे।

ये बने पैरा पंप ऑप्रेटर

पैरा पंप ऑप्रेटर के लिए 11 का चयन किया गया, जिसमें साहिल कुमार पुत्र हरिंद्र निवासी कुठेड़, अनिल कुमार पुत्र व्यासो हथेड़ी, देवेंद्र कुमार पुत्र निधिया राम टिपरी, परस शर्मा, धर्मेद्र कुमार निवासी त्राला, अखिल मनकोटिया पुत्र इंद्र सिंह भनौता, भोलू सिंह, पुत्र प्रकाश चंद्र छमेरी, अमर सिंह वैंशु राम निवासी रजिंडू, अंकुश कुमार पुत्र गुरुदेव निवासी काउंसी, रविंद्र कुमार पुत्र देश राज निवासी साहलुंई, सुनील कुमार पुत्र बलदेव मंगला तथा चमन लाल पुत्र हंस राज मंधूल का चयन किया गया है।

फिटर में इन्हें मिली नौकरी

सचिन कुमार पुत्र बजरो राम निवासी जटकरी, नवीन कुमार पुत्र संजीव कुमार भरियां, दीपक कुमार पुत्र जगदीश किहाल साच तथा राकेश हांडा पुत्र पवन हांडा निवासी साहो का चयन किया गया है।

मल्टी पर्पस वर्कर के तौर पर ये हुए तैनात

मल्टी पर्पस वर्कर के तौर पर सुमन कुमार पुत्र हेम राज निवासी मिंडा, सुभम कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी उलयानू, रोहित वर्मा पुत्र संत कुमार निवासी हरदासपुरा, अनूप कुमार पुत्र प्यार सिंह, टिपरा, ऊषा देवी हलेल, नंदिता निवासी ककिंया, छवि ठाकुर पुत्र मदन कुमार निवासी भरियां, तिलक सिंह पुत्र बढून निवासी पलूंई, अजय कुमार पुत्र माधो राम करड़प्रेई, चंद्रेश बहरेई, राहुल ठाकुर पुत्र देव राज बसोधन, मुकुल पुत्र मनोज कुमार निवासी गली, सैफ अली पुत्र शुक्रदीन निवासी अंद्रालु, कविता ककियां, आशो राम पुत्र प्रह्लाद निवासी बैंठू, भोपिंद्र पुत्र नर सिंह मुगला, रेखा देवी ब्रेणा, पंकज कुमार पुत्र सुभाष निवासी उदयपुर, हिमांशु पुत्र नंद लाल निवासी गुवाड़, अंशु पुत्र महिंद्र गरानी, राकेश पुत्र जर्म सिंह साहलिया, आर्यन जट्ट पुत्र पवन जट्ट धड़ोग, अभिषेक पुत्र कर्म सिंह पंजोह, विदुषी बाढ़का व अनु पंजेला का चयन किया गया है।

