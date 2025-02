Himachal: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा सवाल, बोले-मित्रों पर करोड़ों लुटाने वाले CM को नए अधिकारियों से परहेज क्यों?

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेने से इंकार करने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है।

मंडी (ब्यूरो): आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेने से इंकार करने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्हाेंने कहा कि सुक्खू सरकार हर दिन अपनी अजीबो-गरीब करतूतों से प्रदेश का नुक्सान कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री दागदार अधिकारियों को अपने सलाहकार मंडल की फौज में शामिल करते हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले अफसरों को लेने से इंकार कर रहे हैं।

जयराम ने सवाल किए हैं कि अपने चहेते मित्रों और नजदीकी लोगों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने वाले मुख्यमंत्री को प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों से एतराज क्यों है? जब आज सरकार नए अधिकारी नहीं लेगी तो कल प्रदेश को आवश्यकता के अनुसार अधिकारी कैसे मिलेंगे? उन अधिकारियों का काम कौन करेगा? जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री यह जान लें कि अधिकारियों के काम अधिकारी करते हैं खासमखास मित्र नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह व्यवस्था पतन के इस दौर को बंद करें।

जयराम ने कहा कि संघीय व्यवस्था हमारे संविधान की एक खूबी है, जहां केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न मुद्दों पर परस्पर समन्वय और सहमति से काम किया जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार हर प्रकार के नियम-कानून का उल्लंघन करने में विश्वास रखती है। क्या मुख्यमंत्री आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से लिए जाने वाले कामों को अपने मित्रों से करवाना चाहते हैं?

