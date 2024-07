Shimla: ढली पुलिस थाने की लॉकअप से भागा अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2024 05:40 PM

ढली पुलिस थाना की लॉकअप तोड़कर भागे चिट्टा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यहां से भागकर यूपी पहुंच गया था, जिसे पुलिस ने बुधवार रात्रि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है।

शिमला (संतोष): ढली पुलिस थाना की लॉकअप तोड़कर भागे चिट्टा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यहां से भागकर यूपी पहुंच गया था, जिसे पुलिस ने बुधवार रात्रि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शिमला लाने के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस के अलावा अब लॉकअप तोड़कर भागने का भी मामला दर्ज कर लिया गया है। खास बात यह है कि ढली थाना की जिस लॉकअप से ये अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर फरार हुआ है, उससे उसी लॉकअप में पूरी निगरानी में दोबारा रखा जाएगा। बता दें कि आरोपी को पकड़ने के लिए शिमला पुलिस ने दिन-रात एक कर दिया था। उसकी तलाश में जगह-जगह छापेमारी की जा रही थी। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटीं थीं और आखिकार वह प्रयागराज से पकड़ा गया।

लोकेशन के आधार पर पकड़ में आया आरोपी

जानकारी के अनुसार आरोपी दूसरों के मोबाइल से अपने परिचितों से संपर्क साध रहा था, इससे पुलिस को उसके बारे में इनपुट मिली और उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, फिर जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी के खिलाफ बाहरी राज्यों में सेंधमारी के कई केस दर्ज हैं और वह पेशवर शातिर अपराधी है और कई बार पहले भी वह लॉकअप तोड़कर भागने में कामयाब हो चुका है। उसके खिलाफ बाहरी राज्यों में चोरी व सेंधमारी के करीब 20 केस दर्ज हैं।

14 जुलाई की रात को हुआ था फरार

चिट्टा तस्कर आकाश माथुर (23) पुत्र रोहन सिंह निवासी ए-60, पर्यावरण काम्प्लैक्स सहदुल अजायब दक्षिण दिल्ली को पुलिस ने 9 जुलाई को भट्टाकुफर से 14.61 ग्राम चिट्टे सहित रंगे हाथों दबोचा था। 14 जुलाई की रात्रि उसने लॉकअप की ग्रिल से कंबल काटकर रस्सी बनाई और ग्रिल तोड़कर रस्सी का सहारा लेकर यहां से फरार हो गया। यहां तैनात पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लग पाई थी और रात्रि 12 बजे भागने के बाद सुबह 4.30 बजे सैल देखा गया। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर गाज गिरना तय है और इसके लिए एसपी शिमला संजीव गांधी ने कमेटी से रिपोर्ट भी मांग ली है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here