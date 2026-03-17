ऊना में अग्नि तांडव: मारुति शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Mar, 2026 04:29 PM

ऊना जिला के झलेड़ा के लिए एक भयानक मंजर लेकर आई, जब यहाँ स्थित मारुति सुजुकी के अधिकृत शोरूम से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने शोरूम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

हिमाचल डेस्क। ऊना जिला के झलेड़ा के लिए एक भयानक मंजर लेकर आई, जब यहाँ स्थित मारुति सुजुकी के अधिकृत शोरूम से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने शोरूम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है, लेकिन शोरूम की संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा है।

आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को करीब 12 गाड़ियाँ और 30 सदस्यों की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए सबसे पहले शोरूम के बाहर और आसपास खड़ी नई गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

दर्जनों नई गाड़ियाँ और महत्वपूर्ण फाइलें सुरक्षित निकाली गईं। रिपेयरिंग के लिए आई एक गाड़ी पूरी तरह जल गई और शोरूम का बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है।

प्रशासनिक कार्रवाई और जांच

अग्निशमन विभाग ऊना के प्रभारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया। पुलिस बल ने भी घटनास्थल पर पहुँचकर स्थिति को नियंत्रित किया और अब आग लगने के पुख्ता कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम द्वारा हुए कुल आर्थिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जो लाखों में होने का अनुमान है।

"सूचना मिलते ही हमारी टीम ने सबसे पहले आग के फैलाव को रोकने पर ध्यान दिया। अगर गाड़ियों को समय रहते वहां से न हटाया जाता, तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था।"

— सुरेश कुमार, प्रभारी दमकल विभाग ऊना