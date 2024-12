Himachal: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलीं राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, होली-उतराला मार्ग के लिए मांगा बजट

राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और चम्बा और कांगड़ा जिलाें को जोड़ने वाले सामरिक महत्व के होली-उतराला मार्ग....

धर्मशाला: राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और चम्बा और कांगड़ा जिलाें को जोड़ने वाले सामरिक महत्व के होली-उतराला मार्ग का निर्माण कार्य केन्द्रीय एजैंसी से करने का अनुरोध किया और इस पूरी सड़क परियोजना को केन्द्रीय बजट में प्रावधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि होली-उतराला मार्ग के निर्माण से प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा और चम्बा जिले की दूरी 125 किलोमीटर से कम होकर मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी।

यह मार्ग न केवल 2 जिलों की दूरी कम करेगा, बल्कि धौलाधार पर्वतमाला के दोनों ओर यानी होली, भरमौर और कांगड़ा क्षेत्र में रहने वाले गद्दी समुदाय के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा प्रदान करेगा। इस मार्ग के निर्माण से जनजातीय क्षेत्र भरमौर के विकास को गति मिलेगी और धौलाधार पर्वतमाला के मनोरम व अनछुए क्षेत्र भी पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे और दोनों जिलों की लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी को इसका लाभ मिलेगा।

कांगड़ा और चम्बा के बीच की दूरी कम होने से पर्यटकों का आवागमन भी तेज होगा और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग अथॉरिटी के अधिकारियों को इस सड़क मार्ग की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

