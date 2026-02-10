निर्माणाधीन घर में चल रहा था अवैध धंधा, पुलिस ने मारा छापा, अंदर का नजारा देख उड़े होश...मकान मालिक गिरफ्तार

Kangra News: हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के कोटली इलाके में मंगलवार को पुलिस ने एक निर्माणाधीन घर से 118 ग्राम चरस बरामद की। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि यह प्रतिबंधित पदार्थ कांगड़ा जिले की बैजनाथ तहसील के गुनेहर डाक घर के तहत आने...

कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि यह प्रतिबंधित पदार्थ कांगड़ा जिले की बैजनाथ तहसील के गुनेहर डाक घर के तहत आने वाले कोटली के वार्ड नंबर 6 के रहने वाले विक्की कुमार उर्फ तेनकूराम के निर्माणाधीन घर से जब्त किया गया।



पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस सिलसिले में बीर थाना में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कानून की धारा 20, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया और मामले की जांच की जा रही है। दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने निर्माणाधीन घर में चरस/कैनेबिस बेचने का अवैध धंधा करता है। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है।