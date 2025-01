Bilaspur: नगर परिषद ने अपनाया कड़ा रुख, खुले में कूड़ा फैंका तो भरना पड़ेगा 2000 रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 19 Jan, 2025 11:29 AM

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर शहर में खुले में लग रहे कूड़े के ढेरों को लेकर नगर परिषद ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है कि यदि कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा फैंकते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद ने इसके लिए बिलासपुर शहर में जगह-जगह चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए हैं, जिन पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यदि खुले में कूड़ा फैंका तो 500 से 2000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

घर-घर कूड़ा उठाने की योजना के बावजूद खुले में फैंक रहे कूड़ा

जानकारी के अनुसार बिलासपुर शहर में करीब 7 वर्ष पहले घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने के बाद नगर परिषद ने बिलासपुर शहर में जगह-जगह रखे कूड़ेदान हटा दिए थे। नगर परिषद ने घर-घर से कूड़ा उठाने का टैंडर निजी कंपनी को दिया है तथा संबंधित ठेकेदार के कर्मचारी हर सुबह शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर कूड़ा एकत्रित करते हैं। इसके लिए नगर परिषद बिलासपुर द्वारा हर महीने प्रति परिवार 60 रुपए लिए जाते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग खुले में कूड़ा फैंक रहे हैं, जिससे न केवल शहर की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है बल्कि कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। इन कूड़े के ढेराें को गत दिनों नगर परिषद ने साफ भी करवाया था और अब यह कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

निगरानी के लिए लगाए हैं सीसीटीवी

जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने शहर में चुनिंदा स्थानों पर खुले में कूड़ा फैंकने वालों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा शहर के डियारा सैक्टर, रौड़ा सैक्टर, निहाल, कोसरियां, गुरुद्वारा मार्कीट व अन्य स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। हालांकि अभी तक शहर में नगर परिषद द्वारा किसी भी व्यक्ति से जुर्माना वसूल नहीं किया गया है।

शहर को साफ-सुथरा बनाने में करें सहयोग : कमल गौतम

नगर परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष कमल गौतम ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। यदि कोई खुले में कूड़ा फैंकता हुआ पकड़ा जाता है तो नगर परिषद संबंधित परिवार से 500 से लेकर 2000 रुपए जुर्माना वसूल करेगी। लोगों से आग्रह है कि शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए सहयोग करें तथा अपने घर का कूड़ा नगर परिषद बिलासपुर द्वारा अधिकृत किए गए कर्मचारियों को ही दें।

