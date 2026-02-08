Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लंबलू के उपभोक्ताओं को अल्टीमेटम: इस दिन तक भरें बिजली बिल, वरना कटेगा कनेक्शन

लंबलू के उपभोक्ताओं को अल्टीमेटम: इस दिन तक भरें बिजली बिल, वरना कटेगा कनेक्शन

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Feb, 2026 02:59 PM

consumers in lambloo should pay their electricity bills by the 10th of the month

विद्युत उपमंडल लंबलू के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया है।

हमीरपुर। विद्युत उपमंडल लंबलू के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। सहायक अभियंता ज्ञान चंद भाटिया ने कहा कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाले घरेलू, व्यावसायिक, सरकारी आदि उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे इनका भुगतान 10 फरवरी तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें।

उन्होंने बताया कि इस तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे। सहायक अभियंता ने उपमंडल के सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!