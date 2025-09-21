Main Menu

  • Chamba: 'क्राइम पार्टनर' बने पति-पत्नी, बोलेरो गाड़ी से कर रहे थे 'सफेद जहर' की तस्करी, जानें कैसे चढ़े पुलिस के हत्थे

Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2025 04:09 PM

husband wife arrested with heroin

चम्बा पुलिस की एसआईयू टीम ने कटोरी बंगला के पास एक बोलेरो गाड़ी में सवार पति-पत्नी से 10.13 ग्राम चिट्टे के साथ काबू किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है।

तुनुहट्टी (संजय): चम्बा पुलिस की एसआईयू टीम ने कटोरी बंगला के पास एक बोलेरो गाड़ी में सवार पति-पत्नी से 10.13 ग्राम चिट्टे के साथ काबू किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। 

जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात चम्बा की एसआईयू टीम के मुख्य आरक्षी योगराज, सुनील, संजय, आरक्षी अनिल और महिला आरक्षी लता ने जिला चम्बा की सीमा कटोरी बंगला के समीप नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान लगभग साढ़े 10 बजे एक बोलेरो गाड़ी काे जांच के लिए राेका गया, जाेकि पठानकोट से बनीखेत की ओर जा रहा थी। गाड़ी में पति-पत्नी सवार थे, जाेकि टीम काे सामने देखकर घबरा गए।

उनकी घबराहट को देखकर पुलिस को उन पर शक हुआ। जब बोलेरो की जांच की तो चालक की सीट के नीचे से 10.13 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पूछताछ में आराेपियाें की पहचान नरेंद्र सिंह पुत्र प्रकाश चंद (28) तमन्ना पत्नी नरेंद्र सिंह निवासी बरंगाल तहसील सलूणी जिला चम्बा के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर हिरासत में लेकर उनके खिलाफ थाना चुवाड़ी में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि डीएसपी चुवाड़ी योगराज चंदेल ने की है।

