Bilaspur: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने चंडीगढ़ व बद्दी के लिए चलाईं 24 अतिरिक्त बसें

बिलासपुर (बंशीधर): दीपावली का त्याैहार मनाने अपने घर आए लोग भैया दूज के बाद अपने-अपने काम पर लौटने लग पड़े हैं। जिला के कई लोग चंडीगढ़, बद्दी व दिल्ली में निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। लोगों को वापस अपने काम पर जाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर ने भीड़ को देखते हुए चंडीगढ़ व बद्दी के लिए रविवार को विशेष बसें भेजीं। सुबह से बस अड्डा बिलासपुर में यात्रियों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। बस अड्डा काऊंटर पर टिकट लेने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों की भीड़ काे देखते हुए बस अड्डा बिलासपुर से हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर द्वारा रविवार को 24 अतिरिक्त बसें चंडीगढ़ व बद्दी के लिए रवाना की ताकि लोगाें को जाने में सुविधा मिल सके।

यहां से भेजी गईं विशेष बसें

हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर द्वारा बस अड्डा बिलासपुर से 4 बसें चंडीगढ़ के लिए वाया बद्दी भेजीं, जबकि एक बस बद्दी के लिए भेजी। इसी प्रकार घुमारवीं से चंडीगढ़ के लिए 12 विशेष बसें भेजीं। ये बसें भी वाया बद्दी भेजी गईं। इसके अतिरिक्त एक बस घुमारवीं से केवल बद्दी के लिए भेजी गई। इसी प्रकार निगम द्वारा हमीरपुर से भी 6 बसें चंडीगढ़ के लिए भेजीं। निगम प्रबंधन की मानें तो त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने पहले से ही अपनी योजना तैयार कर ली थी। बसों को वाया बद्दी भेजने का मुख्य कारण अधिकांश युवा बद्दी-बरोटीवाला व नालागढ़ में निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं।

29 व 30 अक्तूबर को भी चलाईं थीं अतिरिक्त बसें

बता दें कि निगम प्रबंधन द्वारा 29 व 30 अक्तूबर को भी बद्दी, चंडीगढ़ व दिल्ली से लाने के लिए 14 अतिरिक्त बसें चलाई गईं थीं, जिसमें 10 बसें चंडीगढ़ व बद्दी के लिए और चार बसें दिल्ली के लिए भेजी थीं, जिससे निगम ने साढ़े 4 लाख रुपए अर्जित किए थे।

लोगों की डिमांड और भीड़ को देखते हुए भेजी जाएंगी बसें

निगम प्रबंधन के अनुसार लोगों की डिमांड व भीड़ को मद्देनजर रखते हुए संबंधित क्षेत्रों के लिए और बसें भी भेजी जाएंगी। फिलहाल दिल्ली के लिए रविवार को भी अतिरिक्त बस नहीं भेजी गईं। मंगलवार तक लोगों की सुविधा के लिए निगम प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त बसें लोगों की डिमांड और भीड़ को देखते हुए भेजी जाएंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर के उपमंडलीय प्रबंधक विवेक लखनपाल ने बताया कि त्यौहारी सीजन के दौरान निगम द्वारा लोगों की डिमांड पर दिल्ली, बद्दी व चंडीगढ़ के लिए विशेष बसें चलाई जा रही हैं ताकि दीपावली मनाने अपने घर आए लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

