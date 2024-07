Una: जब आईएसबीटी से निकलते ही सड़क के बीचोंबीच खड़ी हो गई HRTC बस

Edited By Vijay, Updated: 11 Jul, 2024 03:10 PM

ऊना (अमित): हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आए दिन किसी न किसी मोड़ पर हांफती हुईं दिखाई देती हैं। हालत ये है कि पहाड़ तो छोड़िए अब मैदानी इलाकों में भी ये बसें बीच सड़क खड़ी हो रही हैं, जिसका खमियाजा न केवल सफर करने वाले यात्री भुगत रहे हैं बल्कि इसके साथ-साथ अन्य वाहन चालकों को भी रास्ता नहीं मिलने की सूरत में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीरवार को ऊना जिला मुख्यालय के सबसे व्यस्त ट्रैफिक लाइट चौक पर कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला।

जानकारी के अनुसार ऊना जिला मुख्यालय के आईएसबीटी से हरियाणा के कालका नियमित रूप पर जा रही नालागढ़ डिपो की एचआरटीसी बस महज 200 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक लाइट चौक में हांफ गई। इसके चलते एक तरफ जहां बस में सफर कर रहे हैं यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा वहीं सड़क के बीचोंबीच चंडीगढ़-धर्मशाला नैशनल हाईवे पर खड़ी हुई इस बस के कारण लंबा जाम लग गया। नौबत यहां तक आ गई की यातायात पुलिस को ट्रैफिक लाइट्स को बंद कर मैन्युअली यातायात प्रबंधन करना पड़ा।

इस बस को टोचेन द्वारा भी सड़क से हटाने का प्रयास पूरी तरह विफल रहा। दरअसल टायर जाम हो जाने के चलते यह बस एक ही जगह पर खड़ी हो गई। एचआरटीसी वर्कशॉप से टीम को मौके पर बुलाकर जाम हुए चक्कों को दुरुस्त किया गया। इसके बाद एचआरटीसी कर्मचारियों और अन्य लोगों ने धक्का लगाकर इस बस को सड़क से हटाकर पुराना बस अड्डा में पार्क किया। एचआरटीसी के स्थानीय क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश कुमार धीमान ने कहा कि तकनीकी खराबी के चलते बीच सड़क बस खड़ी हो गई थी, जिसकी मुरम्मत का काम जारी है। नालागढ़ डिपो की बस होने के चलते संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। बस की खराबी को लेकर संबंधित अधिकारी ही अपने कर्मचारियों से जवाबतलबी करेंगे।

