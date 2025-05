Himachal: स्कूल शिक्षा बोर्ड की बड़ी चूक, 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का गलत रिजल्ट किया जारी

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2025 06:57 PM

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से आयोजित 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की परीक्षा में गंभीर चूक सामने आई है।

धर्मशाला (प्रियंका): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से आयोजित 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की परीक्षा में गंभीर चूक सामने आई है। मार्च माह में चुवाड़ी परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक की घटना के बाद पुनः आयोजित किए गए अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र की जांच पुरानी उत्तरकुंजी के आधार पर कर दी गई। इसके चलते छात्रों के प्राप्तांक गलत घोषित हो गए, जिससे परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी हो गई। चुवाड़ी परीक्षा केंद्र में 12वीं के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र पहले गलती से समय से पहले खोल दिए गए थे, जिसके बाद पेपर को स्थगित कर दोबारा 29 मार्च को आयोजित किया गया। हालांकि बोर्ड की ओर से बाद में जो ओएमआर शीट्स मूल्यांकन के लिए भेजी गईं, उनमें नई परीक्षा के बावजूद पुरानी उत्तरकुंजी का इस्तेमाल कर लिया गया। इससे मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के 16 अंकों के मूल्यांकन में त्रुटि हो गई।

1-2 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा संशोधित परिणाम

बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इस त्रुटि की पुष्टि जांच के बाद हो गई है। उन्होंने बताया कि अब अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की ओएमआर शीट्स को सही उत्तरकुंजी के आधार पर दोबारा जांचा जा रहा है। संशोधित परिणाम 1-2 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। सचिव ने स्पष्ट किया कि केवल अंग्रेजी विषय के अंक ही बदले जाएंगे, जबकि अन्य विषयों के अंक यथावत रहेंगे। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से जारी की गई प्रोविजनल मैरिट लिस्ट में भी बदलाव होगा।

मार्च माह में आयोजित हुईं थी परीक्षाएं

बता दें कि मार्च माह में 10वीं, 12वीं और एसओएस की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। 12वीं की परीक्षा में कुल 86,373 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 71,591 उत्तीर्ण हुए, 8581 फेल और 5847 को कंपार्टमैंट घोषित किया गया था। 17 मई को घोषित परिणाम में कुल पास प्रतिशत 83.16 रहा था। बोर्ड की ओर से बताया गया है कि पहले जारी की गई मैरिट सूची सिर्फ प्रोविजनल है। रिचैकिंग, रिवैल्यूएशन और स्पैशल एग्जाम के बाद ही फाइनल उत्तरकुंजी और मैरिट सूची घोषित की जाएगी।

छात्रों को मिलेगी राहत

इस चूक के कारण हजारों छात्रों को कम अंक मिले थे, जिससे वे मानसिक दबाव में आ गए थे। परिणाम घोषित होने के बाद से ही छात्र, अभिभावक, शिक्षक और विभिन्न संघ इस मुद्दे को लेकर विरोध जता रहे थे। अब संशोधित परिणाम जारी होने से छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों पर गिरी गाज

बोर्ड की इस मानवीय त्रुटि को गंभीरता से लेते हुए संबंधित शाखा के 4 अधिकारियों व कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सचिव ने बताया कि लाखों छात्रों से जुड़ी इस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

