Himachal: नैशनल गेम्स में हिमाचल की महिला कबड्डी टीम ने रचा इतिहास, लगातार तीसरी बार जीता स्वर्ण पदक

हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने नैशनल गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

बिलासपुर (विशाल): हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने नैशनल गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने हरियाणा को 38-34 अंकों के करीबी अंतर से हराकर अपने विजय अभियान को बरकरार रखा। यह उपलब्धि हासिल करने वाली हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम देश की पहली टीम बन गई है। फाइनल मुकाबले में हिमाचल की टीम ने अपनी रणनीतिक और आक्रामक खेल शैली से हरियाणा को परास्त किया। हिमाचल की खिलाड़ियों ने मैच की शुरूआत से ही दबदबा बनाए रखा और हरियाणा की टीम को वापसी का मौका नहीं दिया। टीम के डिफैंडरों और रेडरों ने पूरे मैच में जबरदस्त तालमेल दिखाया, जिससे हिमाचल को निर्णायक बढ़त हासिल हुई। अंतत: हिमाचल की टीम ने हरियाणा को हराकर लगातार तीसरी बार नैशनल गेम्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव के नेतृत्व में टीम ने किया अभूतपूर्व प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार ब्रांटा व विशेष रूप से महासचिव कृष्ण लाल के कार्यकाल में प्रदेश की टीम ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। उनके नेतृत्व में खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिससे टीम का आत्मविश्वास और खेल स्तर लगातार ऊंचा उठता गया। उन्होंने हमेशा पारदर्शिता के साथ टीम का चयन किया, जिससे प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को मौका मिला और टीम मजबूत बनती गई। कृष्ण लाल ने बताया कि टीम में साक्षी शर्मा, पुष्पा राणा एवं ज्योति का प्रदर्शन विशेष रूप से प्रशंसनीय रहा। उन्होंने इस जीत का श्रेय सभी खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों पंकज शर्मा और संजीव कुमार को दिया है। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार ब्रांटा ने पूरी टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रदेश में कबड्डी को और अधिक लोकप्रिय बनाने का काम करेगी और आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।

प्रदेश में जश्न का माहौल, खिलाड़ियों का होगा जोरदार स्वागत

हिमाचल महिला कबड्डी टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। खेल प्रेमियों और समर्थकों ने टीम की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। यह जीत न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हिमाचल की बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, जुनून और संघर्ष के दम पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। कबड्डी एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी बीएल धर्माणी, प्रदेश रैफरी बोर्ड के चेयरमैन विजय पाल चंदेल व टैक्निकल बोर्ड के चेयरमैन गोपाल दास्टा ने भी विजेता टीम को बधाई दी है व कहा कि विजेता टीम का जोरदार स्वागत होगा।

