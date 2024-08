Weather Update: जानिए हिमाचल में कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2024 01:32 PM

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरैंज अलर्ट के बीच जमकर मेघ बरसे। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई।

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरैंज अलर्ट के बीच जमकर मेघ बरसे। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के तहत 24 घंटों के दौरान कांगड़ा जिला के पालमपुर में सबसे अधिक 212 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जोगिंद्रनगर में 161, धर्मशाला में 183.2, बैजनाथ में 135, सुजानपुर टिहरा में 142, नादौन में 103.5, पांवटा साहिब में 121.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सुंदरनगर, शिमला, भुंतर, जोत और कांगड़ा में आंधी तूफान आया है। मौसम विभाग ने आज भी किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं शुक्रवार से राज्य के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के लिए यैलो अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में भारी बारिश का दौर 6 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है।

राज्य में 4 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं

गुरुवार दोपहर 12 बजे तक राज्य में भारी बारिश कै दौरान 4 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आईं हैं। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक 52 लोग लापता हैं। वहीं 9 लोग फंसे हुए हैं। इसके अलावा 4 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और करीब 15 मकान जमींदोज हो गए है। एक एनएच और 5 मार्ग अवरुद्ध हुए है। बचाव व राहत कार्य जारी है।

लाहौल-स्पीति में लगे भूकंप के झटके

उधर, लाहौल-स्पीति में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार के जानमाल का कोई नुक्सान नहीं हुआ है।

