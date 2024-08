Himachal Weather: 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2024 10:58 AM

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर शेष 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर शेष 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने और नदी-नालों के पास न जाने की एडवाइजरी जारी की है। बारिश के बाद कई इलाकों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। अगले चार-पांच दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। 8 और 9 अगस्त के लिए यैलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि 10 अगस्त के लिए फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

कहां कितनी बारिश

सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 116.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा धौलाकुआं में 76.5, करसोग में 64.2, नाहन में 56.1, नारकंडा में 44.5, कटोला में 44.3, शिमला में 28, सोलन 19 और चम्बा में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।

राज्य में 748 करोड़ की संपत्ति को नुक्सान

प्रदेश में बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके चलते 200 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। वहीं 215 बिजली के ट्रांसफार्मर और 70 पेयजल योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। इससे कई क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक बरसात से 748 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति को नुक्सान हो चुका है। इस मानसून सीजन में अब तक 170 लोगों की सड़क हादसों, गिरने, पानी में डूबने, सांप के काटने इत्यादि से जान चली गई है। प्रदेश में 39 मकान पूरी तरह से धवस्त हो गए है जबकि करीब 177 मकानों को आंशिक तौर पर नुक्सान पहुंचा है।

