आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हिमाचल के वीर, गांव में छाया मातम

हिमाचल डेस्क। बिलासपुर जिले के झंडूता तहसील के थेह गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के जांबाज सपूत हवलदार बलदेव चंद, सुपुत्र हवलदार बिशन दास रिटायर जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हवलदार बलदेव चंद ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए कई आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

उनके पिता, हवलदार बिशन दास, भी एक सेवानिवृत्त सैनिक हैं। परिवार ने अपने बेटे को खोने का गहरा दुख व्यक्त किया है, लेकिन उन्हें उसकी बहादुरी पर गर्व भी है। पूरे क्षेत्र के लोग हवलदार बलदेव चंद की शहादत को सलाम कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया जाएगा।