हिमाचल 0-5 वर्ष आयु वर्ग में आधार नामांकन में देश के पहले स्थान पर

11 Jul, 2024

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश 0-5 वर्ष आयु वर्ग के आधार नामांकन के लिए देश के पहले स्थान पर है। आधार पर क्यूआर कोड का उपयोग इसकी प्रमाणिकता की जांच के लिए किया जा सकता है। यह बात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की उप-महानिदेशक भावना गर्ग ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा यहां पर आधार (एएडीएचएएआर) और इससे जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत चर्चा के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बच्चों के नामांकन के लिए विभिन्न विभागों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को बाल नामांकन टैबलेट प्रदान करना और स्कूलों को नामांकन किट की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

पंचायती राज विभाग के सचिव प्रियतु मंडल ने कहा कि कानूनी ढांचे को व्यावहारिक कार्यान्वयन रणनीतियों के साथ जोड़कर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आधार शासन और जन कल्याण के लिए एक मजबूत उपकरण के रूप में निरंतर अहम भूमिका निभाए। निदेशक डिजिटल तकनीक एवं गवर्नैंस डाॅ. निपुण जिंदल ने आधार से संबंधित बहुमूल्य विचार सांझा करने और अन्य पहलुओं की जानकारी के लिए प्रतिभागियों और यूआईडीआईए का आभार जताया।

