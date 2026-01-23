Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, पूर्व सैनिक की मौ/त

हिमाचल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, पूर्व सैनिक की मौ/त

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Jan, 2026 03:08 PM

himachal pradesh speeding car hits scooter former soldier dies

बिलासपुर के शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बेलगाम रफ्तार ने न केवल एक पूर्व सैनिक की सांसें छीन लीं, बल्कि एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।

हिमाचल डेस्क। बिलासपुर के शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बेलगाम रफ्तार ने न केवल एक पूर्व सैनिक की सांसें छीन लीं, बल्कि एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।

रफ्तार का कहर: 

घटना शुक्रवार शाम की है जब घुमारवीं से अपने गांव देहलवीं की ओर लौट रहे 51 वर्षीय राजेश कुमार चौहान की स्कूटी को सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के अनुसार, कार की गति इतनी अधिक थी कि चालक का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजेश स्कूटी सहित हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे।

हिट एंड रन: मासूम की जान लेकर भागा आरोपी

और ये भी पढ़े

स्कूटी सवार को कुचलने के बाद आरोपी चालक की घबराहट ने एक और हादसा किया। वह अपनी कार को आगे चल रहे एक ट्रक में दे मारा। इस अफरा-तफरी का लाभ उठाकर चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत खून से लथपथ राजेश को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पर आए गहरे जख्मों के कारण उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घुमारवीं अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है।

सेवानिवृत्ति के 4 साल बाद बिखरा परिवार

राजेश कुमार भारतीय सेना में अपनी गौरवशाली सेवाएं देने के बाद करीब चार साल पहले ही घर लौटे थे। वे अपने पीछे एक बेटा और एक विवाहित बेटी सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मिलनसार स्वभाव के धनी राजेश की इस आकस्मिक मृत्यु ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है।

पुलिस की कार्रवाई: नाकेबंदी कर तलाश जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए घुमारवीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी विशाल वर्मा ने पुष्टि की है कि पुलिस टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर फरार चालक की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!