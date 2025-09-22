Main Menu

हिमाचल में फिर बरसेंगे बादल! जानिए आज कैसा रहेगा मौसम ?

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2025 10:19 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहाँ अब तक मानसून की गतिविधियाँ सक्रिय थीं, वहीं अब वे कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अब मौसम साफ हो रहा है और धूप खिलने लगी है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे वृद्धि दर्ज की जा रही है।

21 सितंबर को प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। हालांकि, कुल्लू में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, 22 और 23 सितंबर को भी हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है। लेकिन, 24 और 25 सितंबर को मौसम में फिर से थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इन दो दिनों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है।

आज यहां हल्की बारिश की संभावना

आज, यानी 22 सितंबर को, मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा जिलों के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश की संभावना है। वहीं, नाहन, ऊना, मंडी और कुल्लू-मनाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में मौसम अभी भी साफ और सुहावना बना हुआ है। पर्यटक इस खुशनुमा मौसम का आनंद ले सकते हैं। यह मौसम का बदलाव किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपनी फसलों की कटाई और बुवाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

