Himachal: मंत्री राजेश धर्माणी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, देश भक्ति गीतों से गूंजी ऊना की धरती

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 04:29 PM

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर ऊना जिला की धरती देश भक्ति गीतों से गूंज उठी। इस उपलक्ष्य पर राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में तकनीकी शिक्षा एवं नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने राष्ट्रीय...

ऊना। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर ऊना जिला की धरती देश भक्ति गीतों से गूंज उठी। इस उपलक्ष्य पर राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में तकनीकी शिक्षा एवं नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने पुलिस व होमगार्ड की महिला तथा पुरुष टुकड़ियों और एनसीसी, एनएसएस, प्रशिक्षित आपदा मित्र, स्काउट्स एंड गाइड्स के कैडेट्स द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवमयी दिवस है। वर्ष 1950 को इसी दिन भारत का महान संविधान प्रभावी हुआ था और देश में लोकशाही का स्वप्न साकार हुआ। उन्होंने संविधान निर्माताओं के साथ-साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए नमन किया, साथ ही देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में प्राण न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है।

राज्य सरकार बदलते दौर के अनुरुप तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण को दे रही बढ़ावा - धर्माणी

राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कौशल विकास को नई गति देने के लिए लगातार दूरदर्शी और प्रभावी कदम उठा रही है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि युवाओं को समय की मांग के अनुरूप उच्च स्तरीय कौशल से लैस किया जाए ताकि वे न केवल रोज़गार प्राप्त कर सकें बल्कि स्वरोज़गार के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बनें।

धर्माणी ने कहा कि बदलते तकनीकी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों और युवाओं को भविष्य की आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इन विषयों को शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़कर युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन पहलों से युवाओं में नवाचार की सोच विकसित होगी, तकनीकी दक्षता बढ़ेगी और प्रदेश में नए स्टार्टअप्स व उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कौशल विकास की ये योजनाएं आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य की नींव साबित होंगी और हिमाचल को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

साथ ही, राज्य सरकार, सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा और शांत, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सशक्त बनाने हेतु सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के 130 सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत ऊना ज़िले के 10 विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न पर संचालित किया जाएगा।

हिमाचल को आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनाने के लिए उठाये जा रहे ठोस कदम

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के कुशल, दूरदर्शी एवं सशक्त नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को वर्ष 2032 तक समृद्ध एवं विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार निरंतर ठोस प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्रों को सुदृढ़ किया गया है, ताकि आमजन को घर-द्वार पर बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर और आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा दिया जाएगा, जहाँ 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों और अत्याधुनिक मशीनरी की व्यवस्था की जा रही है तथा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है।

प्रगति की ओर अग्रसर जिला ऊना

उन्होंने कहा कि ऊना ज़िला विकास की तेज़ रफ्तार पर अग्रसर है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ऊना को सौर ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पेखूबेला में 32 मेगावाट सोलर परियोजना स्थापित की जा चुकी है, जबकि अघलोर और भंजाल परियोजनाएँ भी तैयार हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं निजी क्षेत्र में भी सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
औद्योगिक विकास की दिशा में ऊना ज़िले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये की लागत से बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जा रहा है। इस परियोजना को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय किया जा रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवथा को सुदृढ़ करने के लिए निर्णायक फैसले

राजेश धर्माणी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने निर्णायक फैसले लिए हैं जिनका लाभ सीधा किसान वर्ग को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य है। सरकार द्वारा गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। वहीं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक विधि से उत्पादित मक्की 40 रुपये प्रति किलो और गेहूं 60 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है।

20 करोड़ से ऊना जिला में लगेगा आलू प्रोसेसिंग यूनिट

उन्होंने कहा कि ऊना ज़िला आलू उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऊना में 20 करोड़ रुपये की लागत से आलू प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जिससे स्थानीय किसानों सहित पड़ोसी जिलों के उत्पादकों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
धर्माणी ने ज़िला प्रशासन ऊना द्वारा संचालित की जा रही ‘सामर्थ्य योजना’ की भी सराहना की। उन्होंने कहा कियह योजना बच्चों को शिक्षा, स्वावलंबन और जीवन को सही दिशा देने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई एवं शुभकामनाएं।

नशे के विरूद्ध चलाया जा रहा अभियान

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए चिट्टे के खिलाफ सख्त और निर्णायक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर, बिलासपुर और धर्मशाला में हजारों बच्चों की सहभागिता से वॉकथॉन आयोजित कर नशे के विरुद्ध सशक्त संदेश दिया गया है। नशा तस्करों की सूचना देने वालों को नकद इनाम देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है। अवैध खनन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी जिलावासियों से सरकार का सहयोग करने का आह्वान किया, ताकि हिमाचल प्रदेश को एक शांत, सुरक्षित और विकसित मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

विकास झांकियां और प्रदर्शनियां रही आकर्षण का केंद्र

समारोह में प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित झांकियां भी निकाली गईं, जिनमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, सामर्थ्य योजना, स्वास्थ्य, पशु पालना, कृषि और शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर आधारित झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके अलावा समारोह स्थल पर विकास की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी। इससे पहले तकनीकी शिक्षा तथा नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री ने एमसी पार्क स्थित शहीद स्मारक में जाकर अमर बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

समारोह में पंजाब की आवाज शो के विजेता रहे गौरव कौंडल ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति के साथ ऊना की धरती को मंत्रमुग्ध किया। वहीं पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाल दौलतपुर चौक के बच्चों ने गिद्दा और माउंट कार्मेल स्कूल के बच्चां ने देशभक्ति गीतों पर डांस करके ओतप्रोत प्रस्तुतियों से वाह वाही बटोरी। साथ ही, रिपोह मिसरां स्कूल के ईशांत और कुठार कलां के वंश ने अपने सुरों का जादू बिखेरा।

इन्हें किया सम्मानित

जिला गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियां हासिल करने वालों को तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। इनमें ताईवान मास्टर गेम्स में वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करने वाल वरिष्ठ नागरिक अजीत सिंह और ओम प्रकाश शर्मा तथा शॉट पुट खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बंगाणा उपमंडल के त्यासर के आदित्य ठाकुर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

वहीं, सामाजिक कार्यों में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए जगत राम शर्मा, शिक्षा सुधार समिति ईसपुर के महासचिव सुच्चा सिंह कंग और एसआरपी इंडिया फाउंडेशन एनजीओ से सुषमा शर्मा को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रशस्ति प्रत्र देकर सम्मानित किया गया। खेलों के क्षेत्र में जखेड़ा स्कूल से अभव्या शर्मा, सानिया और दिव्या, सलोह स्कूल से तान्या और अराध्या, धर्मपुर स्कूल से तान्या सैणी, तलमेड़ा स्कूल से मानसी राणा, जेएस विजडम स्कूल से प्रथम कुमार शर्मा और वारिका तथा स्वेच्छा से निःशुल्क सेवाएं देने वाले वालंटियर टीचर सुदर्शना शर्मा और सेना से सेवानिवृत्त पुरूषोतम सिंह को भी सम्मानित किया गया।

संगीत और गायन के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा सम्पन्न रिपोह मिसरां के ईशांत और कुठार कलां के वंश को भी सम्मानित किया गया। जिला में टीबी उन्मूलन के अग्रणी कार्यों के लिए बीएमओ थानाकलां डॉ नरेश शर्मा,  एचआईवी/एडस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोहिंद्र पाल डोगरा, एक्सरे टेक्निशियन जोगिंद्र पाल और टीबी रोगियों को पोष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए कृष्णा फाउंडेशन सचखंड के मैनेजिंग ट्रस्टी संदीप वासुदेवा को सम्मानित किया गया। पशुपालन क्षेत्र में सैंकडों पशुओं का उपचार करके उन्हें नया जीवन देने के लिए वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ मनोज, डॉ अमित शर्मा और वरिष्ठ सहायक अमित कुमार शामिल है। राज्य सेवा रेलवे पुलिस सेवा में तैनात रोशन लाल और सीआई ऊना में कार्यरत नीरज कुमार को भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया।

स्वयं सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों में निशू लता और कविता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न जनउपयोगी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यालय कर्मीयों को भी सम्मानित किया गया। इनमें बलवीर कुमार, राज कुमारी, सुभाष कुमार, विशाल सुदाल, पंकज शर्मा, पवन डोगरा, अंकुश शर्मा, दयालु, राकेश, पवन कुमार, सोहन लाल, यु़द्धवीर, ओंकार चंद, सुभाष, संजीव कुमार, अशोक कुमार, मंदीप, संजीव कुमार, रमन कुमार, मोहित कुमार, जितेंद्र, साहिल, पूजा, अपूर्व और संदीप कुमार सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त एसआई गुरदीप सिंह, एएसआई दीपक राणा, घनश्याम और यशपाल, इंस्पेक्टर गौरव भारद्वाज एवं सुनील कुमार के अलावा राजीव कुमार, अमरीक सिंह, अजय कुमार, अमरजोत सिंह, नितेश चंदेल, होशियर सिंह, लोकेश कुमार, त्रिलोच सिंह और राकेश कुमार सहित मार्च पास्ट की परेड कमांडर रविंद्र तथा पुलिस, होमगोर्ड, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड, एनएसएस, आपदा मित्र और होमगार्ड बैंड को भी सम्मानित किया गया।

समारोह में ये रहे उपस्थित

समारोह में तकनीक शिक्षा मंत्री की धर्मपत्नि सोनिका धर्माणा और सुपुत्री मंदिशा धर्माणी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। वहीं, कार्यक्रम में श्री चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक ऊना सतपाल सिंह रायजादा, कांग्रेस ज़िला अध्यक्ष ऊना देशराज गौतम, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य विजय डोगरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक ठाकुर, उपायुक्त ऊना जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव, सहायक आयुक्त ऊना, वरिन्द्र शर्मा सहित गणमान्य व्यक्ति और भारी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

