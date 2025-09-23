Himachal: दुकानदार को बातों में उलझाकर बाइक सवारों ने कर दिया बड़ा कांड, CCTV में कैद हुई वारदात

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Sep, 2025 11:51 AM
हिमाचल डेस्क। उपमंडल बंगाणा के लठियाणी बाजार में एक दुकानदार की दुकान से लगभग 50,000 रुपये चोरी हो गए। यह घटना दिनदहाड़े हुई, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। मिली जानकारी के अनुसार, दो बाइक सवार युवक एक दुकान पर आए और दुकानदार को अकेला देखकर उससे कुछ सामान मांगा। इनमें से एक युवक ने दुकानदार को गोदाम से सामान लाने के लिए व्यस्त कर दिया, जबकि दूसरे ने दुकान के गल्ले में रखे लगभग 50,000 रुपये चुरा लिए।
चोरी का पता तब चला जब शाम करीब 6 बजे दुकानदार अपनी दुकान बंद करने लगा। उसने गल्ले में रखे पैसे चेक किए, लेकिन वह गायब थे। तुरंत उसने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में वही दोनों बाइक सवार युवक चोरी करते हुए साफ दिखाई दिए। उन्होंने पहले अपने स्तर पर चोरों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर बंगाणा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है।