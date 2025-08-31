Main Menu

  • Himachal: 3,200 करोड़ की अटल सुरंग में 5 साल में ही होने लगा रिसाव, सुरक्षा पर उठे सवाल

Edited By Jyoti M, Updated: 31 Aug, 2025 12:00 PM

3,200 करोड़ रुपये की लागत से बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग पाँच साल से भी कम समय पहले उद्घाटन की गई अटल सुरंग में रिसाव की खबरें सामने आने लगी है। जिसके कारण गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रोहतांग दर्रे के नीचे...

हिमाचल डेस्क। 3,200 करोड़ रुपये की लागत से बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग पाँच साल से भी कम समय पहले उद्घाटन की गई अटल सुरंग में रिसाव की खबरें सामने आने लगी है। जिसके कारण गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊँची सुरंग मानी जाती है, जो अब सुरक्षा जोखिमों का सामना कर रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंग में रिसाव का यह मुद्दा मामूली नहीं है। यह निर्माण में बड़ी इंजीनियरिंग खामियों या घटिया सामग्री के उपयोग की ओर इशारा करता है। इससे सुरंग की मजबूती और स्थिरता पर सवाल उठते हैं, जो इसे एक संभावित खतरा बना सकते हैं। यह समस्या उन हजारों लोगों के लिए चिंता का विषय है जो रोजाना इस सुरंग से गुजरते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह सिर्फ मरम्मत का मामला नहीं, बल्कि जन सुरक्षा का मामला है। उनका कहना है कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए।

क्या है अटल सुरंग?

रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है , जो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जो लेह को मनाली से जोड़ती है, यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है। सुरंग यात्रा के समय और लेह के रास्ते में मनाली और केलांग के बीच की कुल दूरी को कम करती है।  

