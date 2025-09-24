Main Menu

  • Himachal: रामलीला मंच पर दशरथ की भूमिका निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक से मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Sep, 2025 09:47 AM

himachal actor playing the role of dasharatha dies of heart attack

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रामलीला के मंचन के दौरान एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ दशरथ का किरदार निभा रहे 73 वर्षीय कलाकार की मंच पर ही हृदय गति रुकने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे चंबा के ऐतिहासिक चौगान में हुई। मृतक की पहचान...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रामलीला के मंचन के दौरान एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ दशरथ का किरदार निभा रहे 73 वर्षीय कलाकार की मंच पर ही हृदय गति रुकने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे चंबा के ऐतिहासिक चौगान में हुई। मृतक की पहचान मोहल्ला मुगला निवासी अमरेश महाजन उर्फ शिबू के रूप में हुई है, जो पिछले 40 सालों से रामलीला में दशरथ और रावण जैसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे थे।

यह घटना मंगलवार को रामलीला के दूसरे दिन हुई। उस दिन दशरथ दरबार और सीता स्वयंवर का मंचन होना था। जब अमरेश महाजन दशरथ का किरदार निभाते हुए मंच पर थे, तभी अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े। उनके साथ मौजूद अन्य कलाकारों ने तुरंत उन्हें उठाया और पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी मौत का कारण हृदय गति का रुकना था।

अमरेश महाजन के निधन से चंबा के कला प्रेमियों और रामलीला क्लब के सदस्यों में शोक की लहर है। अमरेश ने इस बार रामलीला शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि यह उनकी आखिरी रामलीला होगी, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया था। रामलीला क्लब के अध्यक्ष स्वपन महाजन ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि अमरेश महाजन वर्षों से क्लब के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी।

चंबा में रामलीला का मंचन वर्ष 1949 से होता आ रहा है, जब लाला संसार चंद महाजन ने पुत्र प्राप्ति की लालसा में रामलीला क्लब की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक हर साल चंबा के ऐतिहासिक चौगान में इसका आयोजन किया जाता है। अमरेश महाजन जैसे समर्पित कलाकारों ने इस परंपरा को जीवित रखा था। उनके अचानक निधन से रामलीला के मंचन पर भी एक गहरा असर पड़ा है। 

